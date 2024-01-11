أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة، بالتزامن مع تداعيات نوة الفيضة الكبرى، والطقس المتقلب، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة على كافة أنحاء المحافظة.

وتعرضت العديد من مناطق عروس المتوسط وخاصة شرق الإسكندرية لأمطار متوسطة مستمرة، دون حدوث أي تجمعات لمياه الأمطار بتلك المناطق، وفقًا لبيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.



وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد أيضًا نشاطًا للرياح تصل سرعتها إلى 50-70 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.



وتواصل محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.



متابعة مستمرة ورصد أي حالات طارئة

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة بالمدينة.

تمركز معدات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة

فيما نشرت شركة الصرف الصحي 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، كما واصلت أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.

وتابعت غرفة الطوارئ والخط الساخن بـ"صرف الإسكندرية" تلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها على الفور، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

أمطار الفيضة الكبرى

أمطار الفيضة الكبرى

أمطار الفيضة الكبرى