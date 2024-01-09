الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

لمدة 6 أيام .. تعرف على حالة الطقس بالإسكندرية خلال الفيضة الكبرى

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

يترقب أهالي الإسكندرية، قدوم نوة الفيضة الكبرى، والتي تأتي على المدينة الساحلية في النصف الأول من شهر يناير، وبالتحديد وفق جدول النوات في 12يناير من كل عام، والتي تعد من أشد نوات الشتاء لما يصحبها من أمطار ورياح وفيض أمواج البحر المتوسط.

ومع اقتراب موعد الفيضة الكبرى على عروس المتوسط، تستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي طقس الإسكندرية على مدار أسبوع من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، بالإصافة إلى سمات نوة الفيضة الكبرى.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبيرة أو" الكبرى" تأتي على الإسكندرية  في 12 يناير،  وتستمر لمدة 6 أيام ويصحبها رياح جنوبية غربية وتكون  شديدة الأمطار، ويفيض فيها البحر وترتفع الأمواج كما يمكن توقف حركة الملاحة والصيد، ومع التغيرات المناخية يمكن أن يتقدم موعد النوة او يتأخر.

 شبورة ورياح.. طقس اليوم الثلاثاء

تشهد الإسكندرية اليوم  شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،  مع نشاط رياح على مناطق المحافظة والسواحل الشمالية الغربية.

توقعا سقوط بنسبة 60% .. طقس الأربعاء 10يناير

من المتوقع أن تشهد الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة  بنسبة 60٪ مع نشاط في حركة  الرياح بسرعة من 50إلى 60كم/ساعة، واضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

 طقس الخميس 11 يناير

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 40إلى 60٪،  مع استمرار نشاط الرياح 50إلى 60كم/ساعة، واضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

طقس الجمعة 12 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ نشاط في الرياح على محافظة الإسكندرية

السبت والأحد 13 و14 يناير

من المتوقع استمرار الأمطار المتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية مع انخفاض درجات الحرارة  مما يزيد الإحساس بالبرودة والصقيع.

الإسكندرية نوة الفيضة الكبرى أمواج البحر المدينة الساحلية طقس الاسكندرية

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