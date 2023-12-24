من الفيضة لـ"الميلاد".. طقس متقلب وسقوط أمطار على الإسكندرية حتى نهاية الأسبوع

يستمر الطقس المتقلب وسقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفق تحديثات خرائط الأمطار، حيث تستمر تداعيات نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وذلك حتى بدء نوة الميلاد المتوقع قدومها مبكرًا لتلتحم بالنوة الحالية.

ويستعرض "الدستور" خلال السطور التالية توقعات الطقس بمحافظة الإسكندرية، بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 29 ديسمبر، علمًا بأنه يتم تحديث التنبؤات يوميًا للتحذيرات من أي طارئ.

طقس اليوم

تتعرض عروس المتوسط، اليوم، لأمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة، وتسجل درجات الحرارة 22 للعظمى، و13 للصغرى.

الإثنين 25 ديسمبر

تشهد الإسكندرية، غدًا الإثنين، شبورة مائية من الرابعة فجرًا حتى التاسعة صباحًا، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء حتى الخميس

من الثلاثاء 26 ديسمبر إلى الخميس 28 ديسمبر الإسكندرية تتعرض الإسكندرية لشبورة مائية، تبدأ من 4 فجرًا حتى 9 صباحًا، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 29 ديسمبر

تشهد الإسكندرية والسواحل الشمالية يوم الجمعة شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

نوة الميلاد

تأتي نوة الميلاد على مدينة الإسكندرية حسب جدول النوات في 28 ديسمبر، وتستمر يومين، يصحبها رياح غربية شديدة الأمطار، وسميت بنوة الميلاد لتزامنها مع الاحتفال بأعياد الميلاد للأقباط، والعام الجديد، ومن المتوقع بسبب التغيرات المناخية أن تأتي النوات مبكرًا أو متأخرًا عن مواقيتها الرسمية المحددة بجدول نوات العام.