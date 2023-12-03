جدول النوات في الإسكندرية 2024 بالمواعيد

مع بداية شهر ديسمبر تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال أشد النوات الشتوية، حيث تتعرض المدينة الساحلية خلال فصلي الخريف والشتاء لعدد من النوات والتي لكل منها موعد وإسم محدد منذ القدم ومازالت تلك الأسماء ومواعيد النوات معروفة للكثير من أبناء عروس البحر وخاصة العاملين بمهنة الصيد لارتباط حالة البحر بمصدر رزقهم.

وتشهد الإسكندرية خلال فصل الخريف 5 نوات شهيرة، ثم تكتمل باقي النوات في فصل الشتاء، حيث تبدأ نوات الخريف بـ"غسيل البلح" في شهر سبتمبر، ثم الرياح الصليبية في أكتوبر، لتأتي نوة المكنسة الشديد ونوة باقي المكنسة في شهر نوفمبر، وتستكمل نوات الخريف بالنوة الأشد وهي “قاسم” والتي تضرب الإسكندرية في بداية ديسمبر الجاري.

وبالتزامن مع اقتراب "نوة قاسم" أشد النوات الشتوية على عروس البحر المتوسط تستعرض الدستور خلال السطور التالية جدول النوات 2024 بالمواعيد، علمًا بأن مواعيد النوات قد تختلف بسبب التغيرات المناخية.

مواعيد نوات الإسكندرية 2024

-تبدأ النوات بشهور نهاية العام بنوة "غسيل البلح" في 30 سبتمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وتتزامن مع موسم فاكهة البلح.

- نوة رياح الصليب تهب يوم 20 من شهر أكتوبر 2023 وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- في 16نوفمبر تضرب المحافظة نوة المكنسة وتعد أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وسميت بهذا الإسم لأنها تنظف الأجواء من الأتربة.

- تتعرض الإسكندرية في 22 نوقمبر لنوة باقي المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.

أشد النوات بشهر ديسمبر

- نوة "قاسم" تأتي في 4 ديسمبر وتستمر 5 ايام مصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وسميت بهذا الإسم لغرق احد الصيادين قديمًا يدعي "قاسم".

- نوة الفيضة الصغير 19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 ايام شمالية غربية تصحبها أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

- نوة الميلاد تأتي في 28 ديسمبر، وتستمر يومان وصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار، وسميت بالميلاد لتزامنها مع عيد الميلاد المجيد.

نوات العام الجديد



- نوة رأس السنة الميلادية الجديدة تأتي في 2يناير تاتي وتستمر 4 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة وسميت بذلك لقدومها في بداية العام الجديد.

- نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار، ويفيض فيها البحر وترتفع الأمواج.

-نوة الغطاس في 19 يناير، وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة، وسميت بذلك لأنها تأتي بالتزامن مع عيد الغطاس.

- نوة الكرم تهب على المدينة يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 ايام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة، وسميت بذلك لغزارة امطارها.

- نوة الشمس الصغيرة تأتي على الإسكندرية في 18فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية أمطار غزيرة.



- أنواء السلوم تبدأ 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة، وتكون الرياح قادمة من السلوم.



-نوة الحسوم تتعرض لها الإسكندرية بداية من 9 وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.



-نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس.

-نوة عوة وبرد العجوزة آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وسميت ب" عوة" لصوت رياحها الشديد.