جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2023 خلال الفترة المقبلة

زاد البحث عن مواعيد نوات الإسكندرية 2023 مع انخفاض درجات الحرارة خلال شهور فصل الخريف وبداية سقوط الأمطار الخفيفة والغزيرة على المحافظات خاصة المحافظات الساحلية منها والتي تتكوم فيها نوات تؤدي إلى رياح وعواصف شديدة تؤثر على حياة سكانها.

مواعيد نوات الإسكندرية 2023

يعرض الدستور للقراء في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم مواعيد نوات الإسكندرية 2023 والتي تتغير فيها الأحوال الجوية وهى كما يلي:-

نوة المكنسة وتكون يوم 22 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 26 نوفمبر 2023.

نوة القاسم وتكون يوم 4 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 9 ديسمبر 2023.

نوة الفيض الصغرى وتكون يوم 19 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 24 ديسمبر 2023.

نوة رأس السنة وتكون يوم 1 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 7 يناير 2024.

نوة الغطاس وتكون يوم 19 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 21 يناير 2024.

نوة الكرم وتكون يوم 28 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 2 فبراير 2024.

نوة الشمس الصغرى وتكون يوم 18 فبراير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 20 فبراير 2024.

نوة الحسوم وتكون يوم 8 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 15 يناير 2024.

نوة برد العجوز وتكون يوم 24 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 30 مارس 2024.

نوة رياح الخماسين وتكون يوم 23 ابريل 2024 وتستمر لمدة 2 أيام حتى يوم 26 ابريل 2024.

نوة رياح النقطة وتكون يوم 18 يونيو2024 وتستمر لمدة 2 أيام حتى يوم 20 يونيو 2024.

نوة رياح الصليب وتكون يوم 30 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 2 أكتوبر 2024.

نوة الرياح الصليبة وتكون يوم 20 أكتوبر 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 23 أكتوبر 2024.

نوة المكنسة وتكون يوم 16 نوفمبر 2024 وتستمر لمدة 4 أيام حتى 20 نوفمبر 2024.

اقرأ أيضا

طقس الاسكندرية خلال الفترة القادمة