الإسكندرية تستعد لـ"نوة المكنسة".. 187 مُعدة جاهزة للتعامل مع التفليات الجوية

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة المكنسة، أشد نوات الشتاء، والتي تهل على المدينة الساحلية في منتصف شهر نوفمبر من كل عام ويصحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية، وترفع خلالها حالة الطوارئ بعروس المتوسط.

ومع تعرض الإسكندرية لتقلبات جوية، وإعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية، أعلنت شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية.

معلومات عن نوة المكنسة



- تهب نوة المكنسة على الإسكندرية منتصف نوفمبر وبحسب جدول الندوات في السادس عشر من الشهر الجاري.

- من أشد النوات من حيث غزارة الأمطار ويصحبها رياح شمالية غربية شديدة.

- تستمر لمدة 4آيام

- سميت بنوة المكنسة لأنها تكنس البحر وتنقي الأجواء من الأثربة بحسب روايات الصيادين القدامى

تمركز 187 سيارة ومعدة استعدادا لسقوط الأمطار

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء المحافظة تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

واضاف "نافع" في تصريحات لـ "الدستور"، أنه خلال موسم الشتاء واستقبال النوات، تعمل الشركة على مواكبة متطلبات التغيرات المناخية، فضلا عن دور قطاع التخطيط بأتمتة، ومنظومة الشركة في التعامل مع الأمطار بتحديد جميع النقاط الساخنة وتمركزات السيارات أثناء النوات وتجمعات مياه الأمطار خلال الشتاء، وكذلك توقيع الخرائط المناخية الواردة من الارصاد علي خرائط نظم المعلومات الجغرافية، لتحديد المناطق التي يتوقع سقوط الأمطار عليها وكثافة المطر والتوقيت بالساعة، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أن غرفة الطوارئ والخط الساخن يعملان على مدار اليوم لتلقي شكاوي المواطنين خلال سقوط الأمطار والعمل على حلها فورا، مؤكدًا على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.