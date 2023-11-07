"صرف الإسكندرية" تُعلن جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والطوارئ

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اصطفاف لسيارات ومعدات الشركة بمحطة التنقية الشرقية.

شهد الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف على مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

خطة الصرف الصحي خلال موسم الشتاء



وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على مدي الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة وبدعم الدولة الكبير في مجال مجابهة والتعامل مع الأزمات والكوارث وبخطة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في هذا الشأن، من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها أثناء النوات، ثم اعمال المحاكاة لمراجعة كفاءة استيعاب الشبكة بالكباري والأنفاق الهامة للحفاظ على السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة.

وأضاف أنه تتم المتابعة الدورية مع هيئة الأرصاد الجوي ورفع حالة الطوارئ فور ورود تحذيرات بالأمطار لتتمركز معدات وسيارات الشركة في المناطق المحددة لها وتخفيض مناسيب البيارات وعدد من الإجراءات التي تساعد علي الإسراع من استيعاب كميات مياه الأمطار الغزيرة، بخلاف انعقاد غرفة الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال شكاوي المواطنين، والمتابعة اللحظية للحالة بالإسكندرية.



وأشار "نافع"، إلى الدعم الذي أتاح للشركة توفير المعدات الحديثة للقدرة على التعامل مع النوات الشديدة بالإسكندرية، وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي أو لتخفيف الأعباء عنها بفصل مياه الأمطار.

وأشاد بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة محافظة الإسكندرية، لئلا يعاني أي مواطن بالإسكندرية أثناء النوات.

مجابهة أي أزمات أو كوارث

وأكد أن الاصطفاف يأتي في إطار إستعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات استعدادا لأى طارئ.

شهد الإصطفاف الدكتزر هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، والعميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد مصطفي مدير الأزمات والكوارث بالشركة القابضة، بحضور اللواء ماجد محمد علي رئيس قطاع التأمين الفني بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية