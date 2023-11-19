الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رغم التحذيرات من التقلبات الجومائية.. انتظام العمل بميناء الإسكندرية بالتزامن مع "نوة المكنسة"

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام العمل وحركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم سقوط أمطار وتحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من التقلبات الجوية وسقوط امطار.

و قرر مسؤولي ميناء الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار بالتزامن مع نوة المكنسة.

متابعة الرصدات الجومائية

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم
التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والاتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد، واستعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، واستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم، التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.

 سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

كانت قد شهدت الإسكندرية، سقوط أمطار على عدة أماكن بنطاق العديد من أحياء المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار اليوم على الإسكندرية بالتزامن مع نوة المكنسة.

وتفقد اللواء  محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي  للتأكد من جاهزيتها، بكل من مناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة، وكوبري فورد وكوبري كيلوباترا، وأمام كلية الفنون الجميلة، وشارع الإقبال، وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزة ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

وأوضح "نافع" أنه من خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد، تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة تزيد تدريجيا مع ساعات الفجر لتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية احيانا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-70 كم/ س منا يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من  3 إلى 5 أمتار.

انتظام العمل بميناء الإسكندرية نوة المكنسة فتح بوغاز الدخيلة والإسكندرية

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