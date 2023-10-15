انتظام العمل بميناء الإسكندرية رغم التحذيرات من التقلبات الجومائية وسقوط أمطار

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم سقوط أمطار وتحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من التقلبات الجوية وسقوط أمطار.

وقرر مسؤولي ميناء الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار التي من المتوقع أن تضرب البلاد والتي تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

متابعة الرصدات الجومائية

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم والتنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والإتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد استعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، واستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم.

التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة

كانت قد شهدت الإسكندرية، مساء امس السبت، سقوط أمطار خفيفة على عدة أماكن بنطاق العديد من أحياء المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار اليوم على الإسكندرية.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن الأمطار بدأت خفيفة في مناطق العامرية والعجمي، وصولًا لمناطق أحياء غرب والجمرك ووسط وشرق المدينة، لافتة إلى استمرار السحب المنخفضة والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت أنه من المتوقع غدًا الأحد الموافق 15 أكتوبر أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطارًا متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبًا.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، معداتها في جميع النقاط الساخنة بالمحافظة، استعدادًا لتقلبات الطقس التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة اليوم السبت، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع سرعة رياح معتدلة 24 كم/ساعة، وارتفاع أمواج البحر المتوسط من 1إلى1.5متر.

ومن جانبها أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم، على انعقاد غرفة العمليات والمتابعة الفورية مع غرف عمليات الشركة القابضة والمحافظة، مشيرة إلى نشر 150 سيارة ومعدة في جميع النقاط الساخنة بجميع أنحاء المدينة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مساء أمس، رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارًا من صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023.

رفع درجة الاستعداد بصرف الإسكندرية

وأشار "نافع" إلى أنه بمجرد وصول إنذارات من هيئة الأرصاد الجوية وقبل موعد النوة بـ24 ساعة ومن خلال غرفة العمليات ذات الاتصال المباشر مع كافة الجهات على مدار الساعة يتم رفع درجة الاستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لاستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم على مدار الساعة حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار.