بالتزامن مع نوة المكنسة.. استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، أمطارًا خفيفة على مختلف المناطق زادت كثافتها على فترات متفاوتة بمناطق وسط وشرق، استمرارًا لنوة المكنسة، والتي تضرب المدينة الساحلية.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على المدينة، والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأوضحت أن هيئة الأرصاد الجوية أفادت بأنه من المتوقع اليوم الإثنين، بأن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى وحتى فترة الفجر، تخف شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، على أن تنتهي فرص الأمطار من بعد فترة الظهيرة.

كما يستمر نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط، وتصل سرعتها من 50- 60 كم/ س، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، استمرار حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه، وأعمال تخفيض منسوب البيارات والتطهير لمختلف مكونات الشبكة على مدار الساعة، وكذلك عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

وفي السياق ذاته، انتظمت الدراسة اليوم بجميع مدارس الإسكندرية وفقًا لتقارير وخرائط الأمطار.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة اليوم الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.