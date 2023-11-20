الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتزامن مع نوة المكنسة.. استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، أمطارًا خفيفة على مختلف المناطق زادت كثافتها على فترات متفاوتة بمناطق وسط وشرق، استمرارًا لنوة المكنسة، والتي تضرب المدينة الساحلية.

 

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على المدينة، والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

 

وأوضحت أن هيئة الأرصاد الجوية أفادت بأنه من المتوقع اليوم الإثنين، بأن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى وحتى فترة الفجر، تخف شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، على أن تنتهي فرص الأمطار من بعد فترة الظهيرة.

 

كما يستمر نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط، وتصل سرعتها من 50- 60 كم/ س، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار. 

 

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، استمرار حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه، وأعمال تخفيض منسوب البيارات والتطهير لمختلف مكونات الشبكة على مدار الساعة، وكذلك عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

 

وفي السياق ذاته، انتظمت الدراسة اليوم بجميع مدارس الإسكندرية وفقًا لتقارير وخرائط الأمطار.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة اليوم الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

محافظة الاسكندرية الصرف الصحي بالإسكندرية سقوط أمطار ارتفاع الامواج توة المكنسة

مواد متعلقة

طوارئ في "صرف الإسكندرية" تحسبًا لسقوط الأمطار

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

القمص أرميا: نصلى من أجل الرئيس السيسى

اشتية: الاحتلال يقتل أطفالنا الرضع والخدج لإجبارنا على التهجير

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء من الدواجن بمقدار 1.3 مليار دجاجة سنويًا

3 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان