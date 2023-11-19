الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و"الصرف الصحي" تتفقد تمركزات سيارات شفط المياه

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية أمطارًا مستمرة تفاوتت شدتها  على مختلف مناطق المحافظة منذ منتصف الليل، وزادت إلى غزيرة على بعض المناطق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد ونوة المكنسة.

 رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد تمركزات السيارات والمعدات  للتأكد من جاهزيتها

وتفقد اللواء  محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي  للتأكد من جاهزيتها، بكل من مناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة، وكوبري فورد وكوبري كيلوباترا، وأمام كلية الفنون الجميلة، وشارع الإقبال، وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزة ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

رياح شديدة وارتفاع أمواج البحر 5 أمتار

وأوضح "نافع" أنه من خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد، تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة تزيد تدريجيا مع ساعات الفجر لتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية احيانا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-70 كم/ س منا يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من  3 إلى 5 امتار 
ونبه رئيس شركة الصرف الصحي على جميع العاملين بضرورة الا،لتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

استمرار عمل غرفة الطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين 

وشدد "نافع"على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدًا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم 

جدير بالذكر قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية 

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
IMG-20231119-WA0018
IMG-20231119-WA0018
محافظة الاسكندرية نوة المكنسة الصرف الصحي بالإسكندرية امطار غزيرة ارتفاع الامواج

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أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و"الصرف الصحي" تتفقد تمركزات سيارات شفط المياه

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