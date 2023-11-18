السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوارئ في "صرف الإسكندرية" تحسبًا لسقوط الأمطار

امطار الإسكندرية
امطار الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،  استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادًا لـسقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه من المتوقع اليوم السبت الموافق  18 نوفمبر أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطارا متوسطة الشدة مساءً، وذلك بالتزامن مع نوة المكنسة.


وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن المتوقع سقوط الأمطار على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 45-55 كم/ س، مع ارتفاع الامواج على البحر المتوسط والتي تتراوح من  2  إلى 3  أمتار.

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، أن التقلبات الجوية وسقوط أمطار متوسطة تبدأ مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط في الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

وكان قد أشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس أن الإسكندرية على موعد مع أحد النوات الشديدة بداية من غدًا الأحد والتي تشهد أمطار غزيرة وارتفاع امواج البحر وذلك بحسب خرائط الطقس بهيئة الأرصاد الجوية.


وكانت قد استعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لبدء موسم النوات بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

استمرار غرفة الطوارئ والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فورًا
 

وشدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي على جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل،  والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

 

شركة الصرف الصحي سقوط أمطار محافظة الاسكندرية ارتفاع الامواج نوة المكنسة

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