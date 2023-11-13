الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولى نوات الإسكندرية الشديدة.. موعد نوة المكنسة 2023

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

تصدر السؤال عن موعد نوة المكنسة 2023، على محركات البحث على جوجل، حيث تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوات الشتاء التي تهب على المحافظة خلال فصلي الخريف والشتاء في مواعيد محددة.

موعد نوة المكنسة ٢٠٢٣

تتعرض محافظة الإسكندرية لأولى النوات الشديدة يوم 16 نوفمبر 2023 وهي نوة المكنسة، والتي تعد واحدة من أصعب النوات على المدن الساحلية، حيث يصحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لموسم الشتاء لتكون نقطة فارقة بين الطقس الخريفي المعتدل والطقس الخريفي الشتوي.

حالة الطقس خلال أيام نوة المكنسة

يتسم الطقس خلال فترة نوة المكنسة إلى سقوط الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح الشديدة، بالإضافة انخفاض كبير في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تستمر نوة المكنسة في محافظة الإسكندرية لمدة أربعة أيام من 16 إلى 20 نوفمبر 2023. 

النوات التي تشهدها محافظة الإسكندرية 

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- نوة "غسيل البلح" في 30 سبتمبر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة.

- نوة رياح الصليب يوم 20 من شهر أكتوبر 2023 وتستمر النوة  لمدة 3 أيام.

- نوة المكنسة في 16نوفمبر التي تعتبر أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية.

- في 22 من نوفمبر تتعرض الإسكندرية لنوة باقي المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.

-نوة "قاسم" في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

- نوة الفيضة الصغير 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام شمالية غربية تصحبها أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

- نوة رأس السنة الميلادية الجديدة في 2 يناير وتستمر 4 أيام وتصحبها رياح غربية ممطرة.

- نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار.

- نوة الغطاس في 19 يناير وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة، وتأتي بالتزامن مع عيد الغطاس.

- نوة الكرم يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

- نوة الشمس الصغيرة تأتي على الإسكندرية في 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام غربية أمطار غزيرة.

-نوة الحسوم تتعرض لها الإسكندرية بداية من 9 مارس، وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

-نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا.

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