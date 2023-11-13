محافظ الإسكندرية يجري جولة مفاجئة لتفقد سير العملية الدراسية بمدرسة الطليعة الابتدائية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة اليوم، بمدرسة الطليعة الابتدائية بنطاق حي غرب، للوقوف للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة والتأكد من توفير مناخ تعليمي جيد داخل المدارس الحكومية.

خلق مناخ تعليمي جيد للطلاب بالمدارس

وتفقد المحافظ فصول المدرسة البالغ عددها 20 فصلًا وتضم إجمالي 975 طالبا وطالبة، كما استفسر من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على خلق مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وآمال إبراهيم السيد مديرة مدرسة الطليعة الابتدائية.

جولات تفقدية لمدارس الإسكندرية لمتابعة انتظام الدراسة

وكان قد قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أمس الأحد، بجولة تفقديّة مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة كليوباترا الإعدادية للبنات بإدارة شرق، وأشاد بالانضباط الإداري للمعلمين والطلاب وتفعيل مجموعات الدعم وتفعيل الأنشطة المختلفة، وكذلك التزام المعلمين بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية، وشدَّد على زيادة الاهتمام بمستوى النظافة، وفي سياق متصل تابع توجيه التربية الموسيقية بإدارة شرق بحضور رشا عبد الغني موجه أول الإدارة مشيدًا بتميز التربية الموسيقية بإدارة شرق.

ومن ناحية أخرى تابع مدير المديرية انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشاطبي الابتدائية بإدارة وسط وأشاد بتفعيل مجموعات الدعم وتفعيل نشاط التربية الرياضية، وشدَّد على ضرورة الالتزام بالإشراف المدرسي وغلق بوابات المدرسة أثناء اليوم الدراسي ووجود مسئول الأمن.