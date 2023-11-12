الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بشمال المتراس ضمن "100 يوم صحة"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، قافلة طبية متكاملة بشمال المتراس بنطاق حي غرب، ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم صحة"، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

وفي كلمته أشاد  محافظ الإسكندرية بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة، وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا.

 توفير جميع الأدوية بالمجان

وأشار "الشريف" أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا على استمرار تلك القوافل طوال العام.

وضمت القافلة 3 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة- تنظيم أسرة) مع توفير خدمة الأشعة والتحاليل الطبية والأدوية بالمجان مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، مع تواجد فرق التكافل والتضامن الاجتماعي وذلك للتيسير على المواطنين.

 إقبال كبير أهالي المنطقة على الاستفادة من الخدمات المقدمة في القافلة


وشهدت القافلة إقبال كبير أهالي المنطقة على الاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا وأعربوا عن رضائهم عن الخدمات المتوفرة، كما طالبوا بإضافة المزيد من التخصصات الطبية خلال القوافل القادمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، قافلة طبية بقرية الجلاء بالوحدة الصحية بالقرية التابعة  لمنطقة العامرية وذلك على مدار يومين، لتوفير الكشف المجاني والعلاج لأهالي القرية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

وضمت القافلة  8 تخصصات: (باطنة "2 عيادة" - أطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم اسره - اسنان - رمد ) بإجمالي 9 عيادات وشارك فيها 53 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بحي غرب
محافظ الإسكندرية قافلة طبية متكاملة حي غرب مبادرة 100 يوم صحة عيادات متنقلة

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