الكشف على 1459 شخصًا بقرية الجلاء في الإسكندرية ضمن القوافل المجانية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية الجلاء بالوحدة الصحية بالقرية التابعة لمنطقة العامرية وذلك على مدار يومين، لتوفير الكشف المجاني والعلاج لأهالي القرية التي تبتعد عن أقرب مستشفى العامرية العام 25كم، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



وأوضحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 تخصصات: (باطنة "2 عيادة" - اطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم اسره - اسنان - رمد ) بإجمالي 9عيادات وشارك فيها 53عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1459 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جهتها؛ قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 132 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و119 تحليلا بمعمل الطفيليات و8أشعة سينية و42 اشعة موجات صوتية، علاوة على فحص 75 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 591 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.



وكيل صحة الإسكندرية يتفقد العمل بالمسشفيات

وفي سياق متصل، أجرت بدأت الدكتورة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أمس، جولة ميدانية لتفقد المستشفيات رافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية.

بدأت الجولة مستشفى شرق المدينة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتم المرور على قسم الاستقبال وجميع الأقسام الداخلية ومن بينها وحدة الغسيل الكلوي وووحدات العناية المركزة ووحدة قسطرة القلب وعناية قسطرة القلب وعناية القلب ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة المعامل وبنك الدم ووحدة الأشعة ووحدة التصلب المتعدد ووحدة الطب النووي، وكذلك العيادات الخارجية ووحدة الطب الطبيعي وعيادات الأسنان والصيدلية.

قوافل طبية مجانية لأهالي قرية الجلاء بالإسكندرية

قوافل طبية مجانية لأهالي قرية الجلاء بالإسكندرية