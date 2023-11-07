الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 1670 مواطنًا في العامرية بالإسكندرية

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية بغداد في العامرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية بغداد على مدار يومين بوحدة بغداد لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية والتي تبعد 20 كم عن اقرب مستشفي عام(مستشفى العامرية العام ).

 

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وادارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا إن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة 2عيادة - أطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - أسنان - جلدية - رمد ) بإجمالي 10 عيادات وشارك فيها 59 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.


وأشارت  إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1670 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 126تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و103 تحليلًا بمعمل الطفيليات و10 أشعة سينية علاوة على فحص 76 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 692 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكانت قد واصلت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية في نطاق منطقة العامرية، حيث قامت بزيارة مستشفى الجذام بالعامرية - يرافقها الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي والدكتورة هبة أمين مدير المكتب الفني.

 تم المرور على جميع العنابر بالمستشفى بالإضافة إلى الصيدلية وعيادة الأسنان والمطبخ والمخازن والقسم الاداري وتم الاستماع لآراء لمرضى المتواجدين، كما تم رصد عدد من السلبيات وتحويل المتسببين للتحقيقات.

قافلة طبية بقرية بغداد في العامرية
قافلة طبية بقرية بغداد في العامرية
قافلة طبية بقرية بغداد في العامرية
قافلة طبية بقرية بغداد في العامرية
قافلة طبية بقرية بغداد في العامرية
قافلة طبية بقرية بغداد في العامرية
مديرية الشئون الصحية قرية بغداد منطقة العامرية حياة كريمه صحة الإسكندرية

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