الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تواصل جولاتها لتفقد المنشآت الصحية بالعامرية الطبية

تفقد المنشآت الصحية
تفقد المنشآت الصحية بالعامرية الطبية

واصلت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولاتها التفقدية بعدد من الوحدات الصحية بالعامرية يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية، وذلك استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بمنطقة العامرية الطبية.

وتابعت سير العمل وتقديم الخدمات الطبية وانضباط الفريق الطبي بكل من: مستشفى العامرية العام، مستوصف صدر العامرية، وحدة كينج مريوط لطب الأسرة، وحدة الوادي الجديد لطب الأسرة، وحدة طب أسرة أبو بسيسة، وحدة الهوارية لطب الأسرة، وحدة أبو صير الساحلية لصحة الأسرة. 

وعقدت اجتماع مع قيادات مستشفى العامرية العام ومناقشة كيفية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي يواجهها فريق العمل من أجل النهوض بالمستشفى.

وتفقدت جميع الأقسام بالوحدات الصحية بما في ذلك الطوارئ وعيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والمعامل وعيادات العلاج الطبيعي والملفات والصيدلية والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية والتطعيمات، وتم الاستماع لأراء المواطنين عن الخدمات المقدمة. 
  
وقد شددت الدكتورة غادة ندا على انضباط الفريق الطبي وضرورة ادخال خدمات طبية جديدة وفتح مزيد من العيادات بالوحدات الصحية لتلبية احتياجات أهل كل منطقة وضرورة التسويق للخدمات الطبية المقدمة بالوحدات لزيادة نسب التردد وتوعية المواطنين.

FB_IMG_1699203265722
FB_IMG_1699203265722
FB_IMG_1699203278572
FB_IMG_1699203278572
FB_IMG_1699203281179
FB_IMG_1699203281179
وزارة الصحة الوحدات الصحية بالعامرية مديرية الشئون الصحية العامرية الطبية صحة الإسكندرية

مواد متعلقة

"صحة الإسكندرية": فحص وعلاج 2184 مريضًا خلال قافلة طبية مجانية بالعامرية

الأكثر قراءة

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

أمير كرارة يرد على محمد سلام بعد قصة استبعاده من "بيت الرفاعي"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف