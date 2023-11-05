وكيل "صحة الإسكندرية" تواصل جولاتها لتفقد المنشآت الصحية بالعامرية الطبية

واصلت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولاتها التفقدية بعدد من الوحدات الصحية بالعامرية يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية، وذلك استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بمنطقة العامرية الطبية.

وتابعت سير العمل وتقديم الخدمات الطبية وانضباط الفريق الطبي بكل من: مستشفى العامرية العام، مستوصف صدر العامرية، وحدة كينج مريوط لطب الأسرة، وحدة الوادي الجديد لطب الأسرة، وحدة طب أسرة أبو بسيسة، وحدة الهوارية لطب الأسرة، وحدة أبو صير الساحلية لصحة الأسرة.

وعقدت اجتماع مع قيادات مستشفى العامرية العام ومناقشة كيفية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي يواجهها فريق العمل من أجل النهوض بالمستشفى.

وتفقدت جميع الأقسام بالوحدات الصحية بما في ذلك الطوارئ وعيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والمعامل وعيادات العلاج الطبيعي والملفات والصيدلية والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية والتطعيمات، وتم الاستماع لأراء المواطنين عن الخدمات المقدمة.



وقد شددت الدكتورة غادة ندا على انضباط الفريق الطبي وضرورة ادخال خدمات طبية جديدة وفتح مزيد من العيادات بالوحدات الصحية لتلبية احتياجات أهل كل منطقة وضرورة التسويق للخدمات الطبية المقدمة بالوحدات لزيادة نسب التردد وتوعية المواطنين.

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