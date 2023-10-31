الكشف على 1283 مريض بقافلة طبية مجانية لأهالي قرية العراق بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بقرية العراق.

وكان تنظيم القافلة على مدار يومين بالوحدة الصحية لقرية العراق بمنطقه العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 15كم عن اقرب مستشفي عام (مستشفي العامريه العام )، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8تخصصات طبية: (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد) وشارك فيها 50 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 8حالات للمستشفيات لاستكمال الفحوصات



وأشارت "ندا"، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1283 مريض من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء 145تحليل وأشعة للمرضى



من جهتها؛ قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 86 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و55 تحليلًا بمعمل الطفيليات و4 أشعة سينية علاوة على فحص 50 من مرافقي المرضى؛ بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما أجرت القوافل التثقيف الصحى لعدد 533 مواطنًا من أهالي المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية عن أماكن ومواعيد القوافل الطبية التي تنفذها مديرية الصحة والسكان، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال شهر نوفمبر.

تقام يومي (31 أكتوبر- 1 نوفمبر) قافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (5-6 نوفمبر) قافلة طبية بقرية بغداد بنطاق حي العامرية، كما تقام يومي (7-8 نوفمبر)قافلة طبية بقرية الجلاء بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (14-15نوفمبر) قافلة طبية بقرية قرداحي بنطاق حي المنتزة، ويومي (19-20 نوفمبر) قافلة طبية بقرية العلا بنطاق بمركز ومدينة برج العرب، ويومي (21-22 نوفمبر) قافلة بقرية 18 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي (26-27 نوفمبر) قافلة بقرية طيبة بنطاق حي العامرية، وتختتم مديرية الصحة شهر نوفمبر بقافلة طبية يومي (28- 29 نوفمبر) بقرية سند 3 بنطاق حي العامرية.

قوافل طبية

قوافل طبية