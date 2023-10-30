من غد وحتى 29 نوفمبر.. إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، وكلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر نوفمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية.

مواعيد وأماكن القوافل الطبية

- تقام يومي (31 أكتوبر- 1 نوفمبر) قافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي (5-6 نوفمبر) قافلة طبية بقرية بغداد بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي (7-8 نوفمبر)قافلة طبية بقرية الجلاء بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي (14-15نوفمبر )قافلة طبية بقرية قرداحي بنطاق حي المنتزة.

- يومي (19-20 نوفمبر)قافلة طبية بقرية العلا بنطاق بمركز ومدينة برج العرب.

- يومي (21-22 نوفمبر) قافلة بقرية 18 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام يومي (26-27 نوفمبر) قافلة بقرية طيبة بنطاق حي العامرية.

- تختتم مديرية الصحة شهر نوفمبر بقافلة طبية يومي (28- 29 نوفمبر) بقرية سند 3 بنطاق حي العامرية.

وفي سياق متصل تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أمس الأحد، يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية عددا من المنشآت الصحية بمنطقة العامرية الطبية، استكمالًا لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة سير العمل بجميع المنشآت الصحية.

وتضمنت الجولة المرور على المركز الطبي بالناصرية- مركز طب أسرة عرابي- رعاية طفل العامرية- وحدة طب أسرة ومكتب صحة العامرية.

وشددت الدكتورة غادة ندا، أثناء المرور على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد؛ لتوفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن بالوحدات الصحية، كما شددت على إدخال تخصصات طبية جديدة يحتاجها المواطن بمختلف الوحدات.