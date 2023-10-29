وكيل "صحة الإسكندرية" تتفقد المنشآت الصحية بالعامرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية عدد من المنشئات الصحية بمنطقة العامرية الطبية، استكمالًا لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان لمتابعة سير العمل بجميع المنشئات الصحية.

بدأت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والوفد المرافق لها، الزيارة، باجتماع في ديوان منطقة العامرية الطبية في استقبال الدكتور مراد ظريف، مدير منطقة العامرية الطبية للتعرف على فريق العمل بالمنطقة الطبية ومناقشة الوضع بمختلف المنشئات الصحية التابعة للمنطقة بما في ذلك التحديات الحالية وكيفية التغلب عليها، تلى ذلك المرور على كل من: المركز الطبي بالناصرية- مركز طب أسرة عرابي- رعاية طفل العامرية- وحدة طب أسرة ومكتب صحة العامرية.

متابعة توافر الأدوية والتطعيمات

كما تم تفقد جميع الأقسام بما في ذلك الطوارئ وعيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والمعامل وعيادات العلاج الطبيعي والأسنان والصيدلية والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية والتطعيمات والألبان، وتم مناقشة بعض من التحديات مع الفرق الطبية من أجل الوصول لأفضل خدمة صحية مقدمة للمواطن.

وشددت الدكتورة غادة ندا، أثناء المرور، على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد لتوفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن بالوحدات الصحية، كما شددت على ادخال تخصصات طبية جديدة يحتاجها المواطن بمختلف والوحدات.