حالة الطقس اليوم السبت 27-4-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

يبحث الملايين عن حالة الطقس اليوم السبت 27-4-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة التدريجي خلال شهور فصل الربيع والتغييرات الجوية التي تصاحبه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت 27-4-2024

نعرض للقراء حالة الطقس اليوم السبت 27-4-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية حيث تشهد الأجواء انخفاض في درجات الحرارة بما يعادل من 3 إلى 3 درجات مئوية على كافة محافظات الشمال وحتى محافظات الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقسا مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وطقس حارا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء خلال ساعات النهار.

ويسود طقسا مائلا للبرودة خلال ساعات الليل على محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 27-4-2024

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس محافظة الإسكندرية سيكون شديد الحرارة خاصة خلال ساعات الذروة حيث تبلغ سرعة الرياح نحو 15 كيلو متر/ ساعة ونسبة الرطوبة 48% دون وجود فرصة لسقوط الأمطار.

وأكدت الهيئة على سكان محافظة الإسكندرية أو المصيفيين أن شواطئ المحافظة ستكون مميزة خلال اليوم للراغبين في قضاء وقت ممتع ومناسب مع الأهل والأصدقاء.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 36 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 34 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 39 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 41 والصغرى 22 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.