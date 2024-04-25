حالة الطقس اليوم الخميس 25 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

ارتفعت معدلات البحث عن حالة الطقس اليوم الخميس خاصة عقب موجة الحر الشديدة التي شهدتها المحافظات أمس الأربعاء ووصول درجات الحرارة إلى 40 درجة، فيما أكثر في عدد من المحافظات.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 24 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية وآخر تطورات موجة الحر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تستمر حالة الطقس في الارتفاع اليوم الخميس، حيث أوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وتنشط رياح على مناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 36 20

العاصمة الإدارية 36 19

6 أكتوبر 35 19

بنها 35 18

دمنهور 34 16

وادي النطرون 35 18

كفر الشيخ 30 15

المنصورة 36 19

الزقازيق 36 16

شبين الكوم 35 18

طنطا 34 18

دمياط 32 20

بورسعيد 33 20

الإسماعيلية 39 21

السويس 34 20

العريش 39 22

رفح 39 21

رأس سدر 33 22

نخل 38 21

كاترين 30 18

الطور 35 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 15

السلوم 23 14

سيوة 29 17

رأس غارب 38 25

الغردقة 38 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 33 27

حلايب 30 26

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

المنيا 40 21

أسيوط 41 22

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 42 27



