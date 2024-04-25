الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 25 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

ارتفعت معدلات البحث عن حالة الطقس اليوم الخميس خاصة عقب موجة الحر الشديدة التي شهدتها المحافظات أمس الأربعاء ووصول درجات الحرارة إلى 40 درجة، فيما أكثر في عدد من المحافظات.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 24 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية وآخر تطورات موجة الحر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

تستمر حالة الطقس في الارتفاع اليوم الخميس، حيث أوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وتنشط رياح على مناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

موعد انكسار درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم وغدًا الخميس في مصر

حالة الطقس اليوم في مصر وموعد إنخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 36 20
العاصمة الإدارية 36 19
6 أكتوبر 35 19
بنها 35 18
دمنهور 34 16
وادي النطرون 35 18
كفر الشيخ 30 15
المنصورة 36 19
الزقازيق 36 16
شبين الكوم 35 18
طنطا 34 18
دمياط 32 20
بورسعيد 33 20
الإسماعيلية 39 21
السويس 34 20
العريش 39 22
رفح 39 21
رأس سدر 33 22
نخل 38 21
كاترين 30 18
الطور 35 24
طابا 36 23
شرم الشيخ 36 25
الإسكندرية 24 16
العلمين 23 16
مطروح 22 15
السلوم 23 14
سيوة 29 17
رأس غارب 38 25
الغردقة 38 24
سفاجا 36 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 33 27
حلايب 30 26
أبو رماد 32 26
رأس حدربة 30 27
الفيوم 39 19
بني سويف 40 19
المنيا 40 21
أسيوط 41 22
سوهاج 41 25
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 43 27
الوادي الجديد 41 25
أبو سمبل 42 27

txt

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

txt

بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. أهم النصائح للحفاظ على البرودة فى الطقس الحار


 

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع في الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

تفاصيل ضرب "معلمة" داخل الفصل بالشيخ زايد

سعر الذهب اليوم الخميس 25 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 25-4-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة