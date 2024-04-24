حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

تحذيرات أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظات مصر وانتشار موجة شديدة الحرارة تكون ذروتها اليوم وفيها تقارب درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الظل لذلك ناشدت المواطنين من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع ضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ابريل 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر كي يستعد المواطنين جيدًا قبل الخروج من المنزل لعدم التعرض لضربات الشمس.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، مائل للحرارة ليلا على أغلب الانحاء، معتدل على السواحل الشمالية بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد في بيانها أن الرمال المثارة تعبر البحر المتوسط لتصل اليونان حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تأثر اليونان بالرمال المثارة المنقولة من ليبيا.



ومنها تتأثر ليبيا بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة ما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك، وفي الختام بالنسبة لجمهورية مصر العربية يتأثر غرب البلاد بالرمال المثارة المنقولة من الصحراء الليبية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

القاهرة 41 29

العاصمة الإدارية 41 28

6 أكتوبر 40 24

بنها 41 29

دمنهور 38 27

وادي النطرون 41 28

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 41 29

شبين الكوم 40 25

طنطا 39 27

دمياط 31 22

بورسعيد 31 21

الإسماعيلية 40 27

السويس 41 27

العريش 39 18

رفح 39 17

رأس سدر 35 21

نخل 37 21

كاترين 30 18

الطور 34 23

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 37 24

العلمين 36 23

مطروح 23 18

السلوم 23 17

سيوة 36 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 36 24

حلايب 33 25

أبو رماد 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 41 29

بني سويف 42 24

المنيا 42 29

أسيوط 43 29

سوهاج 43 28

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 42 25

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