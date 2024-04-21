حالة الطقس غدا في مصر وموعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا في مصر، حيث اشتمل التقرير على تغيرات متباينة خلال الأسبوع الجاري في درجات الحرارة، منها ارتفاع درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع ثم البداية في الانخفاض اعتبارًا من يوم الجمعة. وخلال هذا التقرير، سنكشف عن كافة التفاصيل حول حالة الطقس غدًا في مصر وأيضًا خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس غدا في مصر

وخلال بيان الأرصاد فأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا في مصر جو حارًا نهارًا على معظم مناطق البلاد، مع درجات حرارة دافئة على السواحل الشرقية وشديدة الحرارة في جنوب البلاد أما خلال الليل، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على جميع مناطق البلاد.

وبالنسبة لنشاط الرياح، فمن المتوقع أن تكون الرياح نشطة على معظم مناطق البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 درجات يوم الثلاثاء المقبل على معظم مناطق البلاد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 ابريل حتى الخميس من الشهر ذاته وستكون الرياح نشطة على معظم الأنحاء، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 أبريل

و من المتوقع يوم الأربعاء أن تشهد الأجواء نشاطًا في الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، كما ستكون هناك أتربة عالقة على معظم مناطق البلاد.

حالة الطقس يوم الخميس 25 أبريل

وعن حالة الطقس يوم الخميس 25 أبريل فستستمر الرياح النشطة على معظم الأنحاء على فترات متقطعة، وقد تتسبب في تشكل أتربة عالقة في مناطق من جنوب الصعيد كما قد تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانًا.



موعد انخفاض درجات الحرارة

كما توقعت الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 إلى 7 درجات اعتبار من يوم الجمعة 26 أبريل، وذلك على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتتوقع هذه المناطق هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، خاصة في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، أما في وسط وجنوب الصعيد، فمن المتوقع نشاط للرياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.