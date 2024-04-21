الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات حالة الطقس غدًا.. درجة الحرارة 32 بالقاهرة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 22 أبريل 2024 بمحافظات مصر.

وبحسب بيان الهيئة فمن المتوقع غدًا الإثنين، أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

txt

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 22 أبريل

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس الإثنين 22 أبريل، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية 
السواحل الشمالية 30 درجة مئوية  
جنوب سيناء  34 درجة مئوية 
شمال الصعيد 34  درجة مئوية 
جنوب الصعيد  37  درجة مئوية

توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 22 إبريل

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة خلال الأسبوع.

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، مما قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، كما تشهد المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس الطقس طقس غدا حالة الطقس غدا الإثنين درجات الحرارة

مواد متعلقة

طبيب لـ "الدستور": تعزيز الجهاز المناعي يحمي من مرض الحصبة

نصائح طبية تحميك من "حرقان العين" بسبب العاصفة الترابية

روشتة غذائية للقضاء على اضطربات المعدة

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حقيقة تعرض مصر لـ موجة حارة (إنفوجراف)

مع دخول فصل الصيف.. ما هي البقع الشمسية وطرق علاجها؟

صيف خال من التعب.. نصائح طبية للوقاية من مخاطر حرارة الشمس

أخبار فاتتك|آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو.. وموعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجى حمادة فى قضية المخدرات

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

"معاها دهب كتير".. اعترافات قاتل عجوز داخل شقتها في عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان