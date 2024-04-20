عاجل.. حقيقة انتشار الذباب الصحراوى فى مصر بالتزامن مع رياح الخماسين

اقتراب من تسجيل درجة حرارة 40 درجة مئوية شهدته معظم محافظات مصر حاليًا، أعقبه تحذير من هيئة الأرصاد الجوية بعنوان "أغلقوا النوافذ"، ذلك التحذير الذي أطلقه خبراء الأرصاد الجوية للمواطنين من التعرض إلى ما سموه بـ"الذباب الصحرواي"، والذي وصل إلى الأراضي المصرية مع رياح الخماسين المتوقع أن تؤثر على البلاد الفترة المقبلة.

وأمام هذه التحذيرات المتعددة ظهرت تخوفات الكثير من المواطنين من حشرة "الذباب الصحراوي"، ومن آثارها.. فماذا إذن عن هذه الحشرة، وما تأثيرها على حياة المواطنين في الفترة القادمة خاصة مع بداية موسم الصيف.

أستاذ علم الحشرات: يموت أغلبه بفعل الرياح ولا يجب الذعر

دكتور علي يونس أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، ورئيس قسم علم الحشرات السابق ووكيل كلية العلوم السابق أكد في حديثه لـ"الدستور"، أنه لا يوجد حشرة بعينها يطلق عليها حشرة الذباب الصحراوي موضحًا أنه ذباب كالذباب المعروف، ولكنه يختلف عنه في بعض الخصائص الطفيفة بما يتفق والبيئة التي يعيش فيها، ونظرًا لأنه يعيش في الصحراء يطلق عليه هذا الاسم، وهكذا إذا كان يعيش في بيئة زراعية كان سيطلق عليه اسم يتماشى مع تلك البيئة.

من ناحية أخرى أكد يونس كذلك على أن كل ما يتردد حول الخوف من اجتياح كميات كبيرة من هذا الذباب الصحراوي مع هبوب رياح الخماسين إنما هو أمر عار من الصحة، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أولها أن الصحراء بطبيعتها لا يوجد بها أعداد كبيرة من الذباب، وذلك نتيجة طبيعة بيئتها الجافة، إذ أن الذباب والناموس ينتشران في الأماكن الرطبة مثل الأراضي الزراعية.

كما أوضح أنه حتى وفي حال هبوب رياح الخماسين، فإنها تعمل على نقل جميع الحشرات وليس الذباب فقط فيما يسمى باسم "العوالق"، موضحًا أنه وأثناء انتقال هذا الذباب بفعل الرياح إلى منطقة أخرى فإن معظمه في الغالب يقتل بسبب شدة تلك الرياح، مما يوضح أنه لا داعى للذعر من اجتياح هذه الحشرة، لافتًا إلى أنه كذلك ومع قدوم فصل الصيف يعد أمرًا طبيعيًا انتشار العديد من الحشرات، وليس الذباب الصحراوي فقط.

في الوقت نفسه أكد يونس، أن الذباب الصحراوي مثله مثل أي ذباب يمكن أن ينقل العديد من الأمراض مثل الجمرة والتيفويد، والكوليرا وغيرها من الأمراض، مشيرًا إلى أنه لذا ينبغي مكافحته ومحاولة الوقاية منه وأوضح أن طرق الوقاية منه تتمثل في اتباع أساليب النظافة المختلفة، التخلص من مصادر المياه الراكدة، واستخدام الناموسيات لمنع تسلله إلى الأشخاص أثناء النوم، وكذلك استخدام طارد الحشرات عند الخروج إلى المناطق المفتوحة، والمبيدات المختلفة.

وكان قد وجه خبراء الأرصاد بضرورة الحفاظ على السلامة والصحة من أضرار الذباب الصحراوي، والذي جاء نتيجة الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

إذ أن مصر تشهد حاليًا أجواء مرتفعة الحرارة على كافة الأنحاء، كما من المتوقع أن تشهد عاصفة رملية قوية يبدأ تأثيرها على السلوم وتتقدم تباعًا على محافظة مرسى مطروح، وهوالأمر الذي يجعل الطقس يتحول إلى اللون الأحمر بسبب قوة العاصفة، والتي تتجه إلى مناطق العلمين، كما من المتوقع أن تصل الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع مرور الوقت.