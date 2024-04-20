السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. حقيقة انتشار الذباب الصحراوى فى مصر بالتزامن مع رياح الخماسين

الذباب الصحراوي
الذباب الصحراوي

اقتراب من تسجيل درجة حرارة 40 درجة مئوية شهدته معظم محافظات مصر حاليًا، أعقبه تحذير من هيئة الأرصاد الجوية بعنوان "أغلقوا النوافذ"، ذلك التحذير الذي أطلقه خبراء الأرصاد الجوية للمواطنين من التعرض إلى ما سموه بـ"الذباب الصحرواي"، والذي وصل إلى الأراضي المصرية مع رياح الخماسين المتوقع أن تؤثر على البلاد الفترة المقبلة.

وأمام هذه التحذيرات المتعددة ظهرت تخوفات الكثير من المواطنين من حشرة "الذباب الصحراوي"، ومن آثارها.. فماذا إذن عن هذه الحشرة، وما تأثيرها على حياة المواطنين في الفترة القادمة خاصة مع بداية موسم الصيف.

أستاذ علم الحشرات: يموت أغلبه بفعل الرياح ولا يجب الذعر 

دكتور علي يونس أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، ورئيس قسم علم الحشرات السابق ووكيل كلية العلوم السابق أكد في حديثه لـ"الدستور"، أنه لا يوجد حشرة بعينها يطلق عليها حشرة الذباب الصحراوي موضحًا أنه ذباب كالذباب المعروف، ولكنه يختلف عنه في بعض الخصائص الطفيفة بما يتفق والبيئة التي يعيش فيها، ونظرًا لأنه يعيش في الصحراء يطلق عليه هذا الاسم، وهكذا إذا كان يعيش في بيئة زراعية كان سيطلق عليه اسم يتماشى مع تلك البيئة.

من ناحية أخرى أكد يونس كذلك على أن كل ما يتردد حول الخوف من اجتياح كميات كبيرة من هذا الذباب الصحراوي مع هبوب رياح الخماسين إنما هو أمر عار من الصحة، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أولها أن الصحراء بطبيعتها لا يوجد بها أعداد كبيرة من الذباب، وذلك نتيجة طبيعة بيئتها الجافة، إذ أن الذباب والناموس ينتشران في الأماكن الرطبة مثل الأراضي الزراعية.

كما أوضح أنه حتى وفي حال هبوب رياح الخماسين، فإنها تعمل على نقل جميع الحشرات وليس الذباب فقط فيما يسمى باسم "العوالق"، موضحًا أنه وأثناء انتقال هذا الذباب بفعل الرياح إلى منطقة أخرى فإن معظمه في الغالب يقتل بسبب شدة تلك الرياح، مما يوضح أنه لا داعى للذعر من اجتياح هذه الحشرة، لافتًا إلى أنه كذلك ومع قدوم فصل الصيف يعد أمرًا طبيعيًا انتشار العديد من الحشرات، وليس الذباب الصحراوي فقط.

في الوقت نفسه أكد يونس، أن الذباب الصحراوي مثله مثل أي ذباب يمكن أن ينقل العديد من الأمراض مثل الجمرة والتيفويد، والكوليرا وغيرها من الأمراض، مشيرًا إلى أنه لذا ينبغي مكافحته ومحاولة الوقاية منه وأوضح أن طرق الوقاية منه تتمثل في اتباع أساليب النظافة المختلفة، التخلص من مصادر المياه الراكدة، واستخدام الناموسيات لمنع تسلله إلى الأشخاص أثناء النوم، وكذلك استخدام طارد الحشرات عند الخروج إلى المناطق المفتوحة، والمبيدات المختلفة.

وكان قد وجه خبراء الأرصاد بضرورة الحفاظ على السلامة والصحة من أضرار الذباب الصحراوي، والذي جاء نتيجة الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

إذ أن مصر تشهد حاليًا أجواء مرتفعة الحرارة على كافة الأنحاء، كما من المتوقع أن تشهد عاصفة رملية قوية يبدأ تأثيرها على السلوم وتتقدم تباعًا على محافظة مرسى مطروح، وهوالأمر الذي يجعل الطقس يتحول إلى اللون الأحمر بسبب قوة العاصفة، والتي تتجه إلى مناطق العلمين، كما من المتوقع أن تصل الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع مرور الوقت.

الذباب الصحرواي الحشرات رياح الخماسين رياح الخماسين عاصفة رملية

مواد متعلقة

لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. 15 نصيحه لمربى الثروة الحيوانية والداجنة

عاجل| تحذير من رياح الخماسين.."الأرصاد" تُعلن عن موعد تحسن الأحوال الجوية

تستمر لـ 55 يومًا.. موعد رياح الخماسين فى مصر 2024

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

"مكشوف الظهر".. جامعة حلوان توضح موقفها من واقعة فستان الطالبة حنين فؤاد

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

تفاصيل الحالة الصحية للفنان "سامح الصريطى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل