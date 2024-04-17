الأربعاء 17 أبريل 2024
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عاجل| تحذير من رياح الخماسين.."الأرصاد" تُعلن عن موعد تحسن الأحوال الجوية

رياح الخماسين
رياح الخماسين

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم، عن موعد عودة استقرار الأحوال الجوية، وأبرز الظواهر المتوقعة خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وأكدت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّه يسود حالة من الأتربة والرمال المثيرة وتدهور الرؤية الأفقية وانعدامها بشكل جزئى على مناطق من غرب البلاد، وتحديدًا السلوم ومطروح.

وأوضحت "غانم" أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة عودة انخفاض الحرارة جزئيًا ابتداءً من غدٍ الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

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رياح الخماسين

وأشارت إلى أنَّ البلاد تتأثر بـ"رياح الخماسين" وهو عبارة عن منخفض جوي متعمق في الصحراء الغربية، ينتج عنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي في تصريحاتها لـ"الدستور" أنَّ القاهرة الكبرى يسودها فقط نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية.

 

متى تستقر الأجواء 

ولفتت إلى أنَّ الحالة الجوية التي تسود البلاد في الوقت الحالي، ستنتهي مساء اليوم، على أن يعود استقرار الأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة بدءًا من غد الخميس.

وأضافت "غانم" بانخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، بداية من الخميس، فضلًا عن اعتدال سرعات الرياح، حيثُ يسود البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية. 

كما قالت الدكتورة عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بما يُسمى بالمنخفض الصحراوي والذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بحوالي 5 إلى 6 درجات تصل على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب البلاد تسجل 38 درجة، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة.

ونصحت "غانم" المواطنين بتوخي الحذر أثناء فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيثُ يسود البلاد انخفاض الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التى تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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