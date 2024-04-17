الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الطقس فى القاهرة
الطقس فى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية  أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.
 

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تحذيرات من الرياح والأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-4-2024

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى سيطرة رياح الخماسين على الأجواء، بالإضافة إلى وارتفاع شديد في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (6:5) درجة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من غدا الخميس 18 أبريل 2024، سيحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (8:6) درجة، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود الإسكندرية طقس حار نسبيا شديد الحرارة وقت الظهيرة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 درجة للصغرى و36 للكبرى، فيما بلغت سرعة الرياح 15 كيلو متر / ساعة ونسبة الرطوبة 48 %.

ويذكر، تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، لموجة من الطقس الحار، اليوم الأربعاء، إذ سجلت درجة الحرارة الكبرى 36 درجة مئوية.

تحذيرات من الرياح والأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-4-2024

تحذيرات من منخفض خماسيني| حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-4-2024

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-4-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

أخبار حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

اعتبارا من الخميس 18 إبريل 2024، تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس الجمعة

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الاثنين

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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