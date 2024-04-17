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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحذيرات من الرياح والأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-4-2024

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يكثف قطاع كبير من المواطنين البحث عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17-4-2024، عبر محركات البحث في الساعات الأخيرة لا سيما بعد أن سادت حالة من ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالرطوبة على مدار اليوم، ويرغب الموظفون في معرفة الطقس قبل التوجه إلى أماكن عملهم. 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-4-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توقعاتها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، 17 أبريل 2024؛ حيث تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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تحذيرات من منخفض خماسيني| حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-4-2024

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أخبار حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة

 الظواهر الجوية المتوقعة اليوم  الأربعاء 17-4-2024

و أضافت الأرصاد، من خلال بيان نُشر على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطقس الأربعاء 17 أبريل 2024، سيكون شديد الحرارة نهارًا، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات على كل الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17-4-2024 في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة في مصر يوم الأربعاء، الموافق 17 أبريل 2024، حسبما أوضحت الأرصاد، تبلغ القيم التالية:-

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

عاجل| ارتفاع درجات الحرارة وشـبورة كثيفة فى بعض المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة العظمى

  • في القاهرة الكبرى: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية، وتبلغ الحد الأدنى 22 درجة مئوية.
  • في الوجه البحري: يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة صغرى تبلغ 22 درجة مئوية.
  • في الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: تتراوح درجات الحرارة بين 35 درجة مئوية كحد أقصى و18 درجة مئوية كحد أدنى.
  • في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة صغرى تبلغ 20.
  • في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والحد الأدنى 23.
  • في شمال الصعيد:درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، والحد الأدنى 20 درجة مئوية.
  • في جنوب الصعيد: يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، مع درجة حرارة صغرى تبلغ 22.
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"الأرصاد" تُحذّر المواطنين من التقلبات الجوية.. ونصيحة لقائدى السيارات

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الظواهر الجوية وحالة الطقس الأربعاء 17-4-2024

حسب ما أوضحته الأرصاد، إليكم الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 17 أبريل 2024، والتي جاءت على النحو التالي:-

حظرت هيئة الأرصاد الجوية في القاهرة الكبرى ووجه بحري من سرعة الرياح أن تكون نشطة، مما قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، بواقع 36 كم/س.

والأمر ذاته  في الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: تتوقع سرعة الرياح أن تكون نشطة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق، بواقع 40 كم/س.

إقرأ أيضًا:  ارتفاع درجات الحرارة و شـبورة كثيفة فى بعض المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

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