الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل| ارتفاع درجات الحرارة وشـبورة كثيفة فى بعض المناطق .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

شـبورة
شـبورة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد  الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أننا نشهد اليوم ارتفاعا  فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، اليوم الإثنين، شبورة صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

 القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20.

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