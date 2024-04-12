اخبار فاتتك| 89 شهيدًا خلال 24 ساعة بغزة.. و"الأرصاد" تُحذّر من التقلبات الجوية

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

89 شهيدًا و120 مصابًا حصيلة 8 مجازر جديدة للاحتلال فى غزة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 89 شهيدًا و120 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الخميس، للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد" تُحذّر المواطنين من التقلبات الجوية.. ونصيحة لقائدي السيارات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على معظم أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم هناك مزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن اليوم نشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.

وتابعت: "اليوم نشهد زيادة في فترات سطوع الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء المائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري"، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا مع غياب أشعة الشمس، وهذا الانخفاض يكون محسوسا في فترة الليل المتأخر ووقت الفجر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة، للمزيد اضغط هنا.

مواطنون يُشيدون بـ"كلنا واحد": أدخلت الفرحة على قلوب أطفالنا فى العيد

أشاد المواطنون بقرار وزارة الداخلية بمد فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، التي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، للمزيد اضغط هنا.

روسيا: استخدام الأقمار الصناعية التجارية فى الأعمال القتالية تهديد عسكرى

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستخدام المحتمل للأقمار الصناعية التجارية في الأعمال القتالية يعتبر تهديدًا عسكريًا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، للمزيد اضغط هنا.

ألمانيا تطلب من الصين التوسط لدى إيران لخفض التوتر بالشرق الأوسط

قال مسئول بالحكومة الألمانية، إن برلين طلبت من بكين ممارسة نفوذها لدى طهران، بشأن خفض التوتر في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، للمزيد اضغط هنا.

6 مواجهات ساخنة فى الجولة الـ 33 بـ"الدورى الإنجليزى" غدا

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز، للانطلاق غدا السبت، بإقامة ست مباريات، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثون بالبريميرليج.

وتفتتح مباريات الجولة في تمام الواحدة والنصف ظهرا، بإقامة مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير على ملعب سانت جيمس بارك، للمزيد اضغط هنا..