الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواطنون يُشيدون بـ"كلنا واحد": أدخلت الفرحة على قلوب أطفالنا فى العيد

كلنا واحد
كلنا واحد

أشاد المواطنون بقرار وزارة الداخلية بمد فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، التي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال عدد من المواطنين، خلال جولة ميدانية بعدد من المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة، إن المبادرة كما أسهمت في توفير مستلزمات شهر رمضان مبارك لهم بأسعار مناسبة، ومكنتهم من تلبية احتياجاتهم، فقد أدخلت أيضا الفرحة والسرور على أطفالهم في عيد الفطر المبارك.

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وأضاف المواطنون أن قرار مد فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة، مكنهم من شراء مستلزمات العيد لأطفالهم بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التقليدية، سواء الملابس أو الأحذية، ومكنهم من إدخال فرحة العيد في قلوب أطفالهم.

وأشاد المواطنون بتنوع السلع المعروضة في المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة، سواء مستلزمات عيد الفطر المبارك من ملابس وأحذية وكحك العيد، أو السلع الغذائية كاللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، والسلع الاستراتيجية، التي تعرض جميعها بجودة مميزة وأسعار مخفضة، وكذلك السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) في 15 فبراير الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم مدها لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

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وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرون من المبادرة توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 1975 منفذا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضا فرعيا، و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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