كيف أسهمت معارض «أهلًا رمضان» فى تراجع الأسعار بصورة كبيرة?

معارض «أهلًا رمضان» فى المحافظات تسهم فى تراجع الأسعار: توافر جميع السلع الأساسية بجودة عالية وبكميات كبيرة والتخفيضات واقعية

كثيرة هى الجهود التى بذلتها الدولة لتخفيض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وتوفير مختلف احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها السلع الغذائية، مثل الأرز والسكر والزيت والبقوليات، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك.

وتعتبر معارض «أهلًا رمضان» من أبرز هذه الجهود، بعد أن وفرت مختلف أنواع السلع بأسعار أقل ٤٠٪ مقارنة بالأسواق، مع تميز هذه السلع والمنتجات بجودة عالية، تفوق الموجودة فى الأسواق، حسب تأكيدات المواطنين.

كفرالشيخ: انخفاض السلع الأساسية 30%.. وحل نهائى لأزمة السكر

أقامت محافظة كفرالشيخ ١٦ معرضًا لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، بتخفيضات فى الأسعار تصل إلى ٣٠٪، مقارنة بسعر هذه السلع فى الأسواق، وذلك من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وضمت هذه المعارض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل: الأرز والسكر والزيت والبقوليات، واللحوم والدواجن والأسماك، بأسعار أقل من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ مقارنة بالأسواق.

وقال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، إن معارض «أهلًا رمضان» أدت إلى خفض أسعار اللحوم والزيوت والمسلى والمكرونة والسكر عن ذى قبل، إلى جانب حل أزمة السكر نهائيًا، من خلال توفيره بـ٢٧ جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تلقى من الشعب التجارية والخاصة تقارير تفيد بانخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصة الأرز والسكر والزيت والبقوليات، بنسب تتراوح بين ١٥٪ و٢٥٪، إلى جانب الخضروات والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، منبهة فى الوقت ذاته إلى وجود مؤشرات أخرى على مزيد من تراجع الأسعار.

الإسكندرية: خبز ومواد تموينية على أعلى مستوى لأهالى «بشاير الخير»

واصلت معارض «أهلًا رمضان» بمحافظة الإسكندرية جهودها فى توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتعاون بين المحافظة، ومديريتى «التموين» و«الزراعة».

وبلغ عدد هذه المعارض ١٥ معرضًا، إلى جانب ١٠ منافذ أخرى داخل المجمعات الاستهلاكية فى كل الأحياء، بإشراف من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم. وتكثف مديرية التموين من جهودها لمتابعة معارض «أهلًا رمضان»، وتوافر جميع السلع للمواطنين بها بأسعار تنافسية عن مثيلاتها فى الأسواق، وذلك بنسب تخفيض تصل إلى ٣٠٪. وضخت الجهات المعنية فى الإسكندرية كميات كبيرة من السلع، فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومعارض «أهلًا رمضان»، بأسعار مخفضة وجودة عالية، مع تقديم الخدمات التموينية المختلفة، فى المناطق الحضرية الجديدة، مثل مشروع «بشاير الخير». وتضمنت هذه الخدمات توفير الخبز البلدى، من خلال مخبز نصف آلى، وتوفير منفذين ثابتين وثالث متحرك لبيع الخبز، بمعدل ١٠ آلاف رغيف فى كل منفذ تقريبًا، فضلًا عن توفير السلع التموينية، من خلال المجمع الاستهلاكى، ومنفذين تابعين لمشروع «جمعيتى»، وسيارة تابعة لشركة «الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية».

البحر الأحمر: توفير جميع الاحتياجات اليومية

قال أحمد عبدالله، مواطن من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إن أسعار السلع فى معارض «أهلًا رمضان» أقل من مثيلاتها فى المحال التجارية بفارق كبير، وصل إلى ٤٠٪ فى بعض السلع.

وأكد «عبدالله» جودة السلع المعروضة، وتاريخ صلاحيتها الحديث، بما يعكس سعى الجهات المختصة لمواجهة احتكار التجار للسلع، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار أقل من الفترة الماضية.

واتفق معه علاء عبدالرحمن، من مدينة الغردقة أيضًا، الذى قال إنه يشترى من معارض «أهلًا رمضان» بشكل مستمر، مؤكدًا جودة السلع المعروضة فيها، وتناسب أسعارها مع الحالة المادية لمختلف الأسر.

وأضاف «عبدالرحمن»: «معارض السلع المخفضة، وعلى رأسها (أهلًا رمضان)، أسهمت فى خفض أسعار معظم المنتجات، فأسعار مختلف أنواع السلع شهدت انخفاضًا كبيرًا، خلال الأسابيع الأخيرة».

ولم يختلف معهما أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية فى البحر الأحمر، الذى قال إن معارض «أهلًا رمضان» أسهمت فى خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية بشكل كبير، مؤكدًا أن الانخفاض وصل بين ٣٠٪ و٤٠٪، مع عدم وجود نقص فى أى سلعة بالأسواق.

على عواد

البحيرة: المنافذ متاحة بكل المدن والمراكز

أكد عدد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة أن السلاسل التجارية ومعارض «أهلًا رمضان» نجحت بالفعل فى خفض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، فى إطار تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الهادفة إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأوضحوا أن الأسواق بالمحافظة تشهد حاليًا تراجعًا فى الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪، فى بعض السلع والمنتجات مثل الخضروات وزيت الطعام والألبان والشاى، وغيرها.

وأشاروا إلى أنه يتم عرض الأسعار القديمة للسلع والمنتجات إلى جوار الجديدة، حتى يتأكد المواطن بنفسه من نسب التراجع فى الأسعار، ويتحقق من الالتزام بالأسعار المحددة.

ونوهوا بأن أسعار العديد من السلع فى الأسواق شهدت انخفاضًا ملحوظًا، وكانت أبرز الانخفاضات فى أسعار الفول والعدس، بنسب تصل إلى ٢٤٪، والأرز بنسبة ١٨.٨٪، والزيوت بنسبة ٢٥٪، والمكرونة والدقيق بنسبة ١٥٪، بالإضافة إلى تراجع أسعار البيض والسكر وغيرها من المنتجات.

الشرقية: تراجع كبير فى الأسعار

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن الوزارة كانت حريصة على إقامة معارض «أهلًا رمضان» بجميع مدن ومراكز المحافظة، حتى تكون متاحة لكل المواطنين.

وأضافت: «حرصنا على إقامة المعارض بجميع المدن والمراكز ليتمتع المواطن بمزايا تخفيض الأسعار بهذه المعارض ويستطيع الجميع زيارتها، دون أن يتكلفوا عناء السفر والتنقل لمسافات طويلة».

فيما أوضح محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن معارض «أهلًا رمضان» توفر كل السلع والمنتجات بكميات كبيرة وتخفيضات كبيرة، تصل إلى ٤٠٪ فى بعض السلع.

وقال: «المعارض توفر كل احتياجات المواطن، مثل ياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات وغيرها، ويباع كل ذلك بأسعار مخفضة، فيباع سعر كيلو اللحم البلدى الطازج بـ٣٢٠ جنيهًا».

القليوبية: تقضى على جشع التجار

معارض «أهلًا رمضان» بمحافظة القليوبية خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جشع التجار وتوافر كل السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة؛ لمحاربة الغلاء والتخفيف عن المواطنين وراحتهم من خلال شراء احتياجات منازلهم بأسعار مخفضة وذات جودة عالية.

وتصل نسبة الخصومات بالمعارض إلى ٣٠٪ بالمقارنة بنظيرتها فى الأسواق المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على راحة وخدمة المواطنين ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين.

من جهته، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن أسعار الأرز تبدأ من ٢٧ جنيهًا بدلًا من ٣١، والمكرونة ٢٨ بدلًا من ٣٥، والسكر ٢٧، والزيت «٧٠٠ مللى» بسعر ٦٠، والفول البلدى ٥٠، والبلح الجاف ٤٢.

وأوضح «الهجان» أن المعارض تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لضمان توافر جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجارى، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

الفيوم: تشديد الرقابة على الأسواق والأرز بـ30 جنيهًا والسكر بـ27

تراجعت أسعار السلع بأسواق محافظة الفيوم نتيجة إعلان الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار أقل من التى يفرضها التجار، فى مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع بنسبة تصل إلى ٣٠٪.

وقدمت المحافظة السلع الغذائية بأسعار أقل من سعر السوق بتخفيض يصل إلى ٢٠٪ فى معارضها ونقاط التموين، بإشراف مباشر من الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وبالمتابعة اليومية من سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

أما بالنسبة لأسعار السلع الغذائية، فقد بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ ٣٠ جنيهًا، وسعر كيلو السكر المعبأ ٢٧ جنيهًا، وسعر كيلو الفول البلدى غير المعبأ ٤٨ جنيهًا، وسعر الفول المستورد غير المعبأ ٣٨ جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الفول المعبأ ٦٥ جنيهًا.

دمياط: مساحات المعارض تصل إلى 1000 متر

قال محمد عبداللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى محافظة دمياط، إنه جرى توفير أماكن مميزة لتنظيم المعارض وتخفيض أسعار الاشتراك فى معارض رمضان على مستوى المحافظة، وتقديم كل أنواع الدعم الممكنة للتجار، شريطة فقط تقديم سلع جيدة المستوى بفارق أسعار حقيقى وملموس.

وأوضح «فايد» أن مساحات المعارض تتراوح بين ٧٠٠ متر مربع و١٠٠٠ متر مربع، لافتًا إلى أن المعرض الواحد يضم متوسط ٢٥ «باكية».

بنى سويف: مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص

وفرت محافظة بنى سويف، عبر ٧ معارض «أهلًا رمضان» بمراكز المحافظة السبعة، كل أنواع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة.

وتشهد معارض «أهلًا رمضان» مشاركة واسعة من العارضين وشركات القطاعين العام والخاص، لتوفير السلع التى يحتاجها المواطن طوال الشهر الكريم، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، فى إطار خطة الدولة لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

مطروح: ضخ دورى للخضروات والفواكه واللحوم

أوضح على زيدان، مدير التجارة الداخلية بتموين مطروح والمشرف على معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظة، مؤكدًا أنها مستمرة فى توفير احتياجات المواطنين، عبر الضخ الدورى لكميات كبيرة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، مثل اللحوم الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة. ومنتجات سيوة والمنظفات وغيرها، بنسب تخفيض تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪.

سوهاج: 20 معرضًا و636 منفذًا بتخفيضات كبيرة

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن المحافظة نجحت فى تنظيم أكثر من ٢٠ معرضًا فى إطار مبادرة «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه جرى تنظيم هذه المعارض فى جميع مراكز ومدن المحافظة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أنه جرت إقامة ٨ معارض فى مدينة سوهاج، ومعرضين فى طهطا وجرجا، إضافة إلى معارض فى مراكز أخرى مثل «أخميم ودار السلام وساقلتة والبلينا والمنشأة والمراغة وطما وجهينة»، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالمحافظة، مؤكدًا استمرار تلك المعارض طوال شهر رمضان.

من جهته، أشار محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن عدد منافذ الجمعيات الثابتة والمتنقلة التابعة لوزارة التموين فى المحافظة وصل إلى ٦٣٦ منفذًا.

الغربية: التخفيضات تصل للثلث والمنافذ بكل مكان

يعمل مسئولو محافظة الغربية على توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء المالى عن الأسر خلال شهر الصيام، وذلك من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى ٣٠٪ على الأقل عن أسعار السوق العادية. وتتوافر السلع بكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد خلال هذا الشهر المبارك، ما يجعل تلك المعارض مصدرًا موثوقًا لتأمين احتياجات الأسر خلال رمضان. ويمتد تواجد هذه المعارض فى كل القرى والمدن بالمحافظة.

الوادى الجديد: اللحوم بـ280 جنيهًا والدواجن بـ١٠٠

شهدت محافظة الوادى الجديد انخفاضًا ملحوظًا فى كل السلع الغذائية واللحوم والخضروات فى المنافذ التابعة للوحدات المحلية ومعارض «أهلًا رمضان»، المقامة بجميع مراكز وقرى المحافظة، بأسعار مخفضة، لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الواحاتية.

وانخفضت الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٥٪ على جميع المنتجات، أبرزها اللحوم الحمراء البلدية حيث وصل سعر الكيلو إلى ٢٨٠ جنيهًا، وسعر كيلو الدواجن الطازجة إلى ١٠٠ جنيه، وسجلت بعض الخضر والفاكهة انخفاضًا حادًا فى الأسعار وصلت إلى أكثر من ٣٥٪.

أسوان: تنسيق مستمر مع التموين لتوفير السلع

تعددت الأماكن المخصصة لمعارض «أهلًا رمضان»، ٥ معارض، ووزعت على مستوى محافظة أسوان لتوفير كل السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، حيث تراوحت نسبة التخفيضات المقدمة على السلع بين ٢٠٪ و٣٠٪.

من جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتلبية مطالب مواطنى المحافظة من كل السلع الاستهلاكية.

أسيوط: 1٢3 معرضًا ومنفذًا وشادرًا بالمراكز والأحياء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوطـ، إنه تم افتتاح وتجهيز ما يقرب من ١١٢ معرضًا ومنفذًا وشادرًا لبيع السلع الغذائية بالمراكز والأحياء ومدينة أسيوط الجديدة، بالتنسيق بين المحافظة والتموين، فضلًا عن ١١ منفذًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، بجانب منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكل قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة.