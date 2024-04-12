"التموين": سداد مستحقات المزارعين من توريد القمح خلال 48 ساعة

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح خلال موسم 2024، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما وجه وزير التموين أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار توريد القمح المحلي

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد القمح المحلى من المزارعين اعتبارًا من يوم 15 أبريل 2024 بسعر 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط. .