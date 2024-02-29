إقبال كبير على معارض "أهلًا رمضان" بالغردقة.. ومواطنون: الأسعار فى متناول الجميع

تشهد معارض أهلًا رمضان بمحافظة البحر الأحمر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين عليها، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المقدمة من خلالها، إلى جانب جودتها المرتفعة التي تنافس مثيلاتها في الأسواق من أسعار وجودة، مع نسب تخفيضات للسلع ما بين 25% إلى 30% في بعض السلع.

ويقع معرض أهلًا رمضان بوسط مدينة الغردقة، وتحديدًا أمام جدارية أتوبيس الوجه القبلي بطريق النصر بمدينة الغردقة، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة وصلت لـ30% في بعض المنتجات، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ومواجهة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.

المعرض يضم 17 محلًا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أكد، أن المعرض المقام بشارع النصر وسط مدينة الغردقة هو الأكبر بين معارض المحافظة، وذلك لكثافة سكان مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 17 محلًا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق، بتخفيضات تتفاوت من 25 إلى 30%، وعلى رأس تلك السلع الأساسية الأرز والزيت والسكر والمكرونة والمجمدات والدواجن واللحوم، وغيرها من مستلزمات الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

مواطنون بالغردقة: معارض أهلًا رمضان ساهمت في خفض الأسعار



من جانبه أكد عمرو رسلان أحد أهالي مدينة الغردقة أن معرض أهلًا رمضان ساهم في خفض أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، مشيدًا بدور الدولة في سعيها للتخفيف عن كاهل المواطن، مؤكدًا أن الأسعار والجودة المقدمة من خلال المعارض أفضل من مثيلاتها في الأسواق.

كل مواطن عليه دور ومواجهة الغلاء ليس واجبًا على الدولة فقط

أما إبراهيم سعيد مواطن من مدينة الغردقة، فقد قال إن معرض أهلًا رمضان يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين لشراء مستلزماتهم للشهر المبارك، مطالبًا المواطنين بعدم التكالب والتزاحم على الشراء والحصول على ما يكفيهم فقط دون الحاجة لتخزين السلع، مؤكدًا أن كل مواطن عليه دور ومواجهة الغلاء ليس واجبًا على الدولة فقط، ولكن للمواطن دور هام ورئيسي في مواجهة غلاء الأسعار من خلال ترشيد الاستهلاك وإهمال بعض السلع الترفيهية حال ارتفاع أسعارها.

من جهته أوضح علاء عبيد، من أهالي مدينة الغردقة، أن أسعار السلع والمنتجات بمعارض أهلًا رمضان مناسبة بشكل كبير وهناك فارق يصل لـ30% عن مثيلاتها، مؤكدًا أن المواطنين وجدوا من خلالها متنفسًا لشراء السلع بأسعار في متناولهم، مؤكدًا على توافر كافة السلع الغذائية.