الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تنفذ قافلة توعوية متكاملة بالزعفرانة في البحر الأحمر

قافله حياة كريمة
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه

نظمت مؤسسة حياة كريمة، فعاليات القافلة التوعوية المتكاملة بقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "أنت الحياة" ضمن المشروع القومي لحياة كريمة.

 

واشتملت المبادرة على قافلة طبية وتوقيع الكشف الطبى لأهالى قرية الزعفرانة وأهالى عرب عايش، وصرف العلاج بالمجان.

 

كما جرى التنسيق مع الإدارة الصحية وقصر الثقافة والشباب والرياضة والإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار  والمجلس القومى للأمومة والطفولة للدعم والمشاركة فى فعاليات القافلة.

 

وأكد رئيس مدينة رأس غارب اللواء ممدوح نديم، أن كل الجهات المختصة قدمت الدعم الكامل، حيث تم عمل استكتاب فورى للراغبين فى محو أميتهم، كما نظم قصر الثقافة بالمدينة ورشًا فنية لمشغولات الحرف اليدوية الكريستال والخرز، ورشة تريكو، والرسم على الجبس، وقدم المجلس القومى للمرأة  بعض العروض الفنية للأطفال.

 

في سياق آخر نظمت مؤسسة حياة كريمة فرع البحر الأحمر، حفلًا لتكريم متطوعيها المشاركين في المبادرات الاجتماعية والخدمية التطوعية بنادى الغردقة الرياضي.

حضر الحفل  الدكتورة  زينب سعيد منسق عام البحر الأحمر والدكتورة ريهام حسين نائب منسق عام البحر الأحمر وأحمد عبدالجابر منسق مدينة الغردقة ومحمد الشيخي رئيس مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي وأسامة عزت مسؤول التدريب بالمؤسسة ومحمود سالم مسؤول المتطوعين ولفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة زينب سعيد علي إنجازات مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر  لعام 2023 مثل مبادرة “انت الحياة” بمدن الغردقة وسفاجا، وتوزيع المواد الغذائية والقوافل الطبية وجهود المؤسسة خلال الفترة القادمة قبل شهر رمضان المبارك، كما تم تكريم المتطوعين المشاركين فى كل فاعليات المؤسسة وآخرها الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
قافله حياة كريمة بقرية الزعفرانه
FB_IMG_1709101711423
FB_IMG_1709101711423
مؤسسة حياة كريمة رأس غارب البحر الاحمر المبادرة الرئاسية المشروع القومي حياة كريمه

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