الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استقرار فى حالة الطقس بالبحر الأحمر.. وهدوء حركة الرياح

طقس البحر الأحمر
طقس البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم الجمعة، استقرارًا كبيرًا فى حالة الطقس وحركة الرياح في معظم الأنحاء بالمحافظة، وذلك بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات بسقوط أمطار علي سلسلة جبال البحر الأحمر وبعض مدنها. 

والطقس على مدن البحر الأحمر خريفي معتدل، بعد تعرض مناطق مختلفة بمدينة سفاجا لموجة من الأمطار الغزيرة، أمس الخميس.

من جهتها، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، بجميع مدنها، ونشر سيارات المساعدة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، للتعامل مع أي حالات طوارئ وتقديم المساعدة للمواطنين حال سقوط أمطار، مع توجيه تحذير للسائقين على الطرق السريعة بضرورة توخي الحذر.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

سقوط أمطار غزيرة بسفاجا 

كانت شهدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر سقوط أمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة، أمس الخميس، بمناطق متفرقة بالمدينة، وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر سحب مياه الأمطار المتراكمة من كل المناطق المتضررة بمدينة سفاجا، كما دفعت شركة مياه البحر الأحمر بسيارات ومعدات الشركة وانتقال فرق الأزمات والطوارئ، وفرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحى لمواقع تجمعات مياه الأمطار بالمدينة.

من جهته؛ أكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه يتم العمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة لحين انتهاء جميع أعمال سحب الأمطار من كل المناطق المتضررة وإزالة آثارها، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة للتعامل الفوري مع أي حالات لتقلبات الطقس.

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