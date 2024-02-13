"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

قال الفنان محمود عامر إن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة زواجه غير منطقي وغير مقبول، مؤكدًا أنه لم يلتفت لهذه الأقاويل أو التعليقات التي تنم عن أشخاص غير أسوياء، لافتًا إلى أن كل إنسان له الحرية في اختيار حياته بطريقته دون تدخل الآخرين.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا راضي وأبوها راضي، مالك ومالنا يا فاضي"، متابعًا أن السوشيال ميديا تداولت الموضوع بشكل غير طبيعي واقتحمت خصوصيته بعبارات لا تنم عن أشخاص لديهم وعي أو عقل.

تابع أن زواجه من الدكتورة رشا، والتي تصغره سنًا، ليس بالحالة الغريبة التي تجعلهما حديث السوشيال ميديا على مدار أيام وكأنها نادرة وواقعة لم تحدث، لافتًا إلى أن زواجه منها جاء بعد قصة حب لم تعترف بالسن ولا الزمان ولا المكان، بدأت بإعجاب وارتياح نفسي وعقلي وقلبي تجاهها، مؤكدًا أنه سعيد بزواجه منها، متمنيًا حياة سعيدة بصحبتها، مطالبًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الخوض في خصوصيات الآخرين واحترام رغبات غيرهم وحقهم في الحياة والبحث عن السعادة.

زوجة الفنان محمود عامر: تزوجنا عن حب ولا نلتفت لكلام الآخرين

من جهتها، قالت الدكتورة رشا، زوجة الفنان محمود عامر، إن زواجهما جاء بعد قصة حب ووجدا سعادتهما معًا، ولم يلتفتا لكلام الآخرين الذي ينم عن أشخاص غير ناضجين فكريًا، مؤكدةً أنها تسعى لسعادتها وسعادة زوجها، وأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أحاديث غير سوية، قابله دعم عدد كبير من غيرهم أيضًا، ما يؤكد أن هناك فئة قليلة تسعى لتدمير الأشخاص نفسيًا، مشيرةً إلى أنهما يحتفلان بزواجهما في مدينة الغردقة، وسط حب ودعم كبير ممن يقابلونهما في كل مكان يذهبان إليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنان محمود عامر، 69 عامًا، على نطاق واسع، بعد إعلانه عن زواجه من طبيبة نفسية أصغر منه.