مرسى علم تستقبل 13 ألف سائح اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال 40 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها 13 ألف سائح، من جنسيات مختلفة، على متن 115 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت حتى الجمعة المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم لفنادق الإقامة.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم بمطار مرسي علم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 40 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 19 رحلة منبولندا، 4 رحلات من التشيك، 5 رحلات من ألمانيا، 8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من لتوانيا ورحلة من هولندا، ورحلة من بلجيكا، تقل على متنها 13 ألف سائح.

تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند



في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1092 شاحنة و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 576 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع، 516 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة AMARILLO وعلى متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، والعبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي الحرية 1، أمل وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس ودليلة، كما تم تداول 2425 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن أور، آيلة، كوين نفرتيتي وبريدج.