الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على متن 23 طائرة.. مرسى علم تستقبل 8 آلاف سائح اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال 23 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة، تُقل على متنها 8 آلاف سائح، حيث تقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات للوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة.

وتبين من كشوف رحلات اليوم بمطار مرسى علم الدولي أنه من المقرر وصول 23 رحلة طيران، 8 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من التشيك، 4 رحلات من بولندا، ورحلة من النمسا، وأخرى من سويسرا، ورحلة إنجليزية، ورحلتين داخليتين، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا.

استقبال 107 رحلات طيران دولية أوروبية خلال هذا الأسبوع

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل 107 رحلات طيران دولية أوروبية، بزيادة 16 رحلة عن الأسبوع الماضى، وأن أغلب الرحلات الوافدة من ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا والتشيك.

وتشهد المنتجعات والفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر المختلفة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الأشغال والحجوزات، وذلك منذ بداية شهر فبراير الجاري مقارنةً بحجوزات الشهر الماضي، وذلك تزامنًا مع زيادة أعداد وصول رحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، حيث تصدرت السياحة الأوروبية الأعلى وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسي علم.
 

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي، إن القطاع السياحي المصري يشهد صحوة في الربع الأول من العام الجاري، خاصة أن هناك جنسيات جديدة دخلت للسوق السياحية المصرية، مؤكدًا أن السياحة الأوروبية تصدرت المشهد، مشيرًا إلى أن هناك طموحات ومساعي لرفع النسب وجذب أعداد وجنسيات متعددة، لإحياء صناعة السياحة التي تُعد قاطرة الاقتصاد الوطني.
 

وأضاف، لـ"الدستور"، أن الأسعار للسائح داخل مصر لا تقارن بجانب جودة الخدمة المقدمة، والتي تسعي الفنادق السياحية المصرية من خلالها للوصول للعالمية والمنافسة، لافتًا إلى أن القطاع السياحي استعاد عافيته وريادته بدعم الدولة للمستثمرين في القطاع وتذليل العقبات واتخاذ خطوات جادة لعودة السياحة لريادتها، مؤكدًا أن هناك شركات بدأت العمل في أسواق سياحية جديدة، لجذب السياح من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الأعداد التي سجلتها الإحصائيات الرسمية للسياحة الوافدة خلال العام الماضي كانت مُبشرة، وهناك مساعٍ جادة لمضاعفتها.

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