الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على متن 25 طائرة.. مرسي علم تستقبل 5 آلاف سائح اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الأحد لاستقبال 25 رحلة طيران دولية تقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف سائح، حيث تصل من عدة دول أوروبية مختلفة، ضمن 107 رحلة دولية، تصل على مدار الأسبوع، بداية من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبلة.

وتبين من كشوف رحلات الوصول بمطار مرسي علم الدولي اليوم، أنه من بين الـ25 رحلة المقرر وصولها اليوم 6 رحلات من المطارات البولندية، و3 رحلات من هولندا، و5 رحلات من ألمانيا،  و4 من دولة التشيك، 2 من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، و3 سويسرا، حيث تقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين.

يذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من أمس السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، 107 رحلات طيران دولية أوروبية اسبوعية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والامنية من قبل سلطات المطار على الوافدين فور وصولهم ارض المطار.
 

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