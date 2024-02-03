مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح على متن 13 رحلة طيران دولي اليوم السبت

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال ما يقرب من 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 13 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية.

ويأتي ذلك ضمن 107 رحلات طيران دولية تصل المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 3 رحلات من المانيا، وأربع رحلات من ايطاليا، ورحلة داخلية، ورحلتين من بولندا، ورحلة من دولة سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من بلجيكا.

يذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، 107 رحلات طيران دولية أوروبية اسبوعية،حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والامنية من قبل سلطات المطار على الوافدين فور وصولهم ارض المطار.

وتعمل السلطات المختصة عملية انهاء الاجراءات لنقل السياح الى الفنادق المختلفة بمرسى علم للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.