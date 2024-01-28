الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 93 ورشة في مدينة الحرفيين بالغردقة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، عقود 93 ورشة لعدد 80 متعاقدا بمدينة الحرفيين بالغردقة، جاء ذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ54.


ووجه محافظ البحر الأحمرالتهنئة لأصحاب الورش علي استلام عقودهم، متمنيا لهم التوفيق، مشيرا أن المحافظة بذلت قصارى جهدها لتذليل كافة العقبات التي كانت تعوق تسليم تلك الورش، مؤكدا أنهم النواة التي سنبدأ بها مدينة الحرفيين لنقل جميع الورش من داخل الكتلة السكنية.


وأكد محافظ البحر الاحمرأن مدينة الحرفيين تعد أول مدينة صناعية للحرفيين بالغردقة، تقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، مما يساهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية ونقل الورش الصناعية.


في سياق آخر افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، المرحلة الثالثة من أعمال التطوير والتجميل بطريق المطار، الذي يعد الشريان الرئيسي بمدينة الغردقة كونه الواجهة المهمة والمؤثرة لدي السائحون وزائرو المدينة الساحلية، جاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 54.


وأشاد محافظ الإقليم بالأعمال التجميلية للوحة الجدارية بوسط الطريق، مشيرا إلى تماشي الجدارية مع التطورات التي تمت بالجزيرة الوسطى وإضفاء روح البيئة البحرية عليها مما يتناسب مع طبيعة المدينة الساحلية، موجها بتوزيع الإضاءة بشكل جاذب للانتباه وتتنوع ما بين إضاءات واضحة تبرز جمال اللوحة الجدارية وأخرى خفيفة.


يذكر أن أعمال التطوير بطريق المطار هي مشاركة مجتمعية من المستثمرين والجمعيات الأهلية، وجزء يتم تطويره بواسطة جهاز التعمير وشركة المقاولون العرب بالمحافظة، وتشمل تطوير الجدارية العلوية وإنشاء 7 جداريات أرضية من السيراميك وزلط الديكور، وتغطية الأرضيات بالرمال والأحجار الملونة وأعمال التشجير نباتات وأشجار ونخيل، وعمل شبكات كهرباء وإضاءات ديكورية للنخيل وشبكات مياه وخزانات تكديس، وذلك بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة.

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