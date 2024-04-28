الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية "ضرورة"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن مدينة العدالة التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة عملت الدولة على التخطيط لها وتم عرضها وفقا للمعايير المناسبة، وأكدت أنه لا بد أن تكون المدينة رقمية.

وقال عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، إن الشركة المنفذة لمدينة العدالة رغبت في وجود تعديلات عليها، وتعديلات على التصور الهندسي، حتى يتم العمل داخل المدينة بالشكل الأمثل.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: حرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب، مؤكدًا أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل.

الرئيس السيسي مدينة العدالة ب لعاصمة الإدارية افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية الشركة

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