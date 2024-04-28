الأحد 28 أبريل 2024
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وزير الاتصالات: أكثر من 8 ملايين مواطن سجلوا على منصة مصر الرقمية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إنجازات هائلة حققها القطاع خلال العامين الماضيين، فقد تم في عام 2020 استكمال ربط جميع قواعد بيانات الحكومة المصرية، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية، ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل شهد عام 2022 إطلاق منصة مصر الرقمية، والتي حققت نجاحًا هائلًا خلال فترة قصيرة، حيث سجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن، تقدموا بـ45 مليون طلب لخدمات متنوعة مقدمة من مختلف الوزارات، جاء ذلك خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

تمكين المواطنين وتطوير المهارات

وتأتي هذه الإنجازات ثمرة استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع قطاعات الدولة، وتهتم هذه الاستراتيجية بـ تمكين المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب ليتمكنوا من المشاركة بفعالية في الاقتصاد المعرفي.

خطوة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية

ويأتي افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ليؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد، سيساهم هذا المركز في توفير خدمات سحابية آمنة وموثوقة للوزارات والهيئات الحكومية، مما سيساهم في تحسين كفاءة عملها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وزير الاتصالات 8 ملايين منصة مصر الرقمية مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لرئيس عبدالفتاح السيسي

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