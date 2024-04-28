الأحد 28 أبريل 2024
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الرئيس يصل مقر افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية، ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي فى افتتاح المركز الجديد اليوم.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة  البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية/ عالمية، وأكثر من (1200) مهندس/ عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

يأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الدولة.

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

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