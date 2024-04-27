بعد تدمير 200 أثر.. هل تحاكم إسرائيل بتهمة هدم الآثار الفلسطينية فى غزة؟

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذة القانون الدولي، اليوم، إن المواقع التراثية التي يدمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة محمية بالقانون الدولي، حيث تؤكد اتفاقية لاهاي 1954 حماية الآثار خلال الحروب.

وأضافت حلمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج 8 الصبح" على قناة "DMC"، أن إسرائيل تسعى إلى طمس الوجود التراثي والديني والثقافي الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن اليونسكو مطالبة بالتحقيق في تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي 200 أثر ووثائق ونصب تذكارية في قطاع غزة، وذلك بشكل متعمد.

ما يحدث فى قطاع غزة جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف

وأوضحت أستاذة القانون الدولي، أن ما يحدث في قطاع غزة جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف، حيث يمكن أن يتحول هذا الأمر إلى محكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مضيفة أن الآثار التاريخية في قطاع غزة ليست ملكا أحد ولكن هي ملك الإنسانية كلها وهي إرث حضاري عام.

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