الأربعاء 24 أبريل 2024
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كاتب صحفى: سيناء تشهد قفزات تنموية عملاقة من 2014 وحتى اليوم

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن أرض سيناء تشهد إنجازًا غير مسبوق إداريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، موضحًا أن سيناء تشهد منذ عام 2014 حتى الآن إنجازًا على جميع المستويات.  

وأضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن الإنجاز نشاهده من بداية الأنفاق التي تربط سيناء بالوادي بشكل مميز جدًا، موضحًا أن كلمة العبور إلى سيناء انتهت ولم تعد لفظًا منطقيًا، لأنها أصبحت سبيكة واحدة بين سيناء ومصر بسبب هذه الأنفاق.

 

القفزات التنموية العملاقة التي تمت على أرض سيناء

وأوضح الكاتب الصحفي، أن سيناء تشهد تحسنًا في البنية التحتية، حيث جرى الارتقاء بالكثير من الخدمات التعليمية والصحية، كما جرى إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، والذي يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، ومجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء.

كاتب صحفي سيناء قفزات تنموية عملاقة الصناعات القفزات التنموية العملاقة

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