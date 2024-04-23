تعرف على الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر (إنفوجراف)

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز "، الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر:

_ تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين بها.

_ مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

_ التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة.

_ تم استعراض التصميم المبدئي للشعار الذي تتجه الوزارة لمنحه للكيانات المُرخصة من قبلها، لتقوم هذه المنشآت.

وسوف يتضمن هذا الشعار عبارة نصية هي "مُرخص من قبل وزارة السياحة والآثار"، مع وضع رقم الترخيص الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية Star Rating بالنسبة للمنشآت الفندقية.